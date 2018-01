Português é o novo técnico do Real Madrid O português Carlos Queiroz deverá ser apresentado na tarde desta quarta-feira como o novo treinador da equipe do Real Madrid. Queiroz - que foi campeão do mundo Sub-20 como técnico da seleção juvenil nos anos de 89 e 91 - trabalhava como auxiliar-técnico de Alex Fergusson, no Manchester United. Segundo a imprensa espanhol, ele teria sido contratado para facilitar a adaptação de David Beckham ao clube de Madri. Além da proximidade de Beckham, Queiroz deverá se reencontrar com Luis Figo, com quem trabalhou desde que o atacante tinha 15 anos. Carlos vai substituir Vicente Del Bosque, demitido um dia depois de conquistar o título espanhol da temporada 2002/03.