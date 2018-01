Português em luto pela morte de Fehér A 20ª rodada do Campeonato Português começou na sexta-feira com Braga 1 x Moreirense 1 ? e de luto pela morte do húngaro Fehér, do Benfica. Neste sábado, Sporting Lisboa e Porto empataram por 1 a 1. Haverá minuto de silêncio também neste domingo, em Rio Ave x Marítimo, Paços Ferreira x Gil Vicente, Estrela x Nacional, U. Leiria x Belenenses e Vitória x Boavista.