Português Jorge Andrade está fora da Copa de 2006 O zagueiro Jorge Andrade, do La Coruña, rompeu o tendão rotuliano do joelho na partida contra o Barcelona, neste sábado, pelo Campeonato Espanhol, e não vai defender a seleção portuguesa na Copa de 2006, informaram neste domingo fontes ligadas ao departamento médico do clube espanhol. O inusitado é que jogador havia marcado um dos gols da derrota de seu time por 3 a 2 frente ao Barça antes de se contundir.