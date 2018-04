Português Nani deixa Valencia e acerta com a Lazio por empréstimo

A Lazio foi uma das equipes que se movimentaram neste ultimo dia da janela para transferências na Europa. Nesta quinta-feira, o clube romano anunciou a contratação do meia-atacante Nani por empréstimo até o fim da temporada, após chegar a um acordo com o Valencia.

O vínculo da Lazio com o jogador poderá se tornar definitivo ao fim da temporada. O clube romano pagará 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 13 milhões) pelo empréstimo, mas se quiser comprar os direitos do jogador ao fim do período, terá que desembolsar mais oito milhões de euros (cerca de R$ 30 milhões). Há a possibilidade, ainda, do pagamento de mais três milhões de euros (cerca de R$ 11,2), caso o português cumpra alguns objetivos estabelecidos em contrato.

Considerado uma das grandes promessas do futebol português recentemente, Nani nunca rendeu o que dele se esperava, apesar da passagem vitoriosa pelo Manchester United, entre 2007 e 2015. De lá, voltou ao Sporting, onde foi revelado, e ainda passou pelo Fenerbahçe antes de desembarcar no Valencia na temporada passada.

Mas quem mais se movimentou na Itália nesta quinta-feira foi o Torino. No último dia da janela para contratações, o clube acertou com dois reforços: o zagueiro argentino Nicolas Burdisso, que estava no Genoa, e o meia francês M'Baye Niang, do Milan. O time italiano, porém, não parou por aí. Não bastassem as contratações, o Torino também acertou nesta quinta-feira a venda de um jogador. A equipe de Turim acertou a negociação do atacante argentino Maxi López, ex-Grêmio, com a Udinese. Os valores da transação não foram revelados.