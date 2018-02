Português perde dedo em comemoração O meia português Paulo Diogo, do Servette, teve parte do dedo anular da mão esquerda decepada, ao comemorar gol que marcou nos 4 a 1 sobre o Schafthausen, no domingo, pelo Campeonato Suíço. Diogo, de 29 anos, não percebeu que a aliança se enroscou no alambrado, para onde tinha ido festejar. Ao se desvencilhar, perdeu duas falanges.