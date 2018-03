Português pode ser novidade no Vasco O meia português Dominguez, do Vasco, pode ser titular no confronto deste domingo contra o São Paulo, em São Januário, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. De acordo com o técnico Dário Lourenço, ele vem treinando muito bem e deve ganhar uma oportunidade. Dominguez, segundo o treinador, é um jogador habilidoso que prefere partir para cima a lançar bolas para os atacantes. ?Ele é rápido, cai pelas pontas e treina com muita vontade?, declarou Dário, dizendo que está tranqüilo em relação a uma possível demissão caso o Vasco não vença. ?Não penso nisso?. O meia não esconde a ansiedade de iniciar uma partida no Campeonato Brasileiro. Ele foi contratado com status de substituto à altura de Petkovic, destaque do Vasco no campeonato passado.