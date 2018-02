Português Ricardo é exemplo no Bota A atuação do goleiro Ricardo, da seleção de Portugal, no confronto contra a Inglaterra pelas quartas-de-finais da Eurocopa, na quinta-feira, serviu como exemplo de superação e de perseverança para Jefferson, do Botafogo. Ele elogiou a atuação do atleta português, que defendeu um pênalti e, em seguida, converteu outra cobrança que eliminou o time inglês da competição. Sem ainda ter conquistado de vez a confiança do técnico do Botafogo, Mauro Galvão, Jefferson frisou que quer ser tão decisivo quanto Ricardo no clássico com o Fluminense, domingo, no Maracanã, para ajudar o Alvinegro a conquistar sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. "Nós devemos usar o exemplo do Ricardo como inspiração. Ele chegou à seleção de Portugal desacreditado e se transformou em um herói nacional. Essa é a força de vontade que pode estar faltando ao time", disse Jefferson. O Botafogo é o lanterna do Brasileiro, com 5 pontos em dez partidas.