Português Rui Costa se despede do futebol depois de 18 anos

O meia português Rui Costa pendurou as chuteiras neste domingo na vitória do seu time, o Benfica por 3 a 0 sobre o Vitória de Setubal, pela 30.ª rodada do Campeonato Português. Mesmo com a festa pela vitória e o clima de adeus que tomava conta do estádio, o Benfica não conseguiu vaga para a Liga dos Campeões 2009, já que o Vitória de Guimarães goleou o Estrela Amadora por 4 a 0. Muito emocionado, o jogador se disse feliz pelos 18 anos de carreira e afirmou que vai demorar para se acostumar com a rotina de ex-jogador. "A ficha ainda não caiu", revelou o camisa o camisa 10, ao site português Mais Futebol. "Quero aproveitar este momento, agora que estou mais lúcido, para agradecer ao futebol pelo que me proporcionou, pelas alegrias que me deu, pelo meu público, por aqueles que não foram meus fãs, mas sempre me respeitaram", contou o jogador. Rui Costa teve passagens pela Fiorentina e Milan, mas sempre se mostrou mais à vontade nos gramados portugueses, defendendo as cores do Benfica. "Estou feliz por todos os aplausos e críticas que me fizeram crescer, muito obrigado a todos", completou o meia.