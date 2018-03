Portuguesa acerta a contratação do atacante Rico, ex-São Paulo

A Portuguesa acertou nesta segunda-feira a contratação do atacante Rico para a sequência da Série A2 do Campeonato Paulista. Com 35 anos, o jogador, com passagem pelo São Paulo, já treinou com o elenco da Lusa e aguarda a regularização no Boletim Informativo Diário da CBF para poder estrear.

Ao que tudo indica, Rico deve ser inscrito na Série A2 na vaga de Vinícius, que se contundiu e não poderá mais participar do torneio nesta temporada. Restam ainda mais quatro vagas para fechar o elenco da Lusa.

Revelado pelo CSA, Rico foi contratado pelo São Paulo no começo de 2002, mas acabou não tendo muitas oportunidades numa equipe com nomes como Luis Fabiano, Ricardinho, Reinaldo e Kaká. Com isso, acabou sendo emprestado pela Portuguesa Santista. Ao lado de Souza, levou a equipe para a semifinal do Paulistão de 2003, perdendo justamente para a equipe do Morumbi.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O bom futebol apresentado o fez retornar ao São Paulo, onde fez dupla de ataque com Luis Fabiano, mas foi Souza quem brilhou e acabou se transformando em ídolo da equipe paulista. Rico marcou sete gols durante a temporada, mas acabou ofuscado naquele ano por Diego Tardelli e Kleber Gladiador.

Após a passagem apagada pelo São Paulo, rodou por Grêmio e Criciúma até reencontrar o bom futebol no Bahrein. Ficou três anos no exterior até voltar ao Brasil para jogar por Náutico, passou ainda por América-RN, Alecrim, Vila Nova, Monza (Itália), e Al Hidd Club, do Bahrein.

O reforço chega para ajudar a Portuguesa a buscar o acesso na Série A2 do Paulista à pedido do técnico Tuca Guimarães para reforçar o setor de ataque do time, que conta com Luizinho, Rodolfo e Adilson.