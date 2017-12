Portuguesa acerta a sua defesa Para muitos, no futebol, o ataque é a melhor defesa. Mas na Portuguesa, pelo menos nas primeiras rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro, essa máxima não vale. Ofensivamente, o time tem desempenho bem modesto: marcou apenas três gols em cinco jogos. A defesa, porém, é a melhor da competição, com apenas dois gols contra. Situação bem diferente à vivida no último Campeonato Paulista, quando a equipe levou 16 gols em nove jogos (média de 1,7 por partida), terminou em 7º lugar no grupo 1 na primeira fase e ficou fora das semifinais. O segredo para a eficiência da defesa é o esquema tático implantado pelo técnico Paulo Comelli, no qual Capitão atua muito mais como terceiro zagueiro do que como volante, sua posição de origem. "Jogar com o Capitão, que é muito experiente e tranqüilo, facilita nosso o trabalho", afirmou o zagueiro Alex Oliveira, titular ao lado de César. "Além de termos melhorado o posicionamento do time, o Capitão realmente tem dado uma estabilidade maior para os zagueiros", disse o técnico Paulo Comelli. Nos treinos, Comelli também insiste para que todos os setores da equipe participem da marcação. "O combate não se limita à defesa. Até os atacantes têm procurando marcar, o que dificulta para o time adversário", explicou Alex. Para enfrentar o CRB, nesta sexta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió, o lateral-direito Marquinhos está mantido como titular, no lugar de Ângelo. Nas outras posições, a equipe será a mesma que derrotou o Caxias, por 2 a 1, na sexta-feira passada, com Gléguer; Marquinhos, Alex Oliveira, César e Cláudio; Capitão, Bruno, Almir e Paulo Isidoro; Edmilson e Lucas Pereira. O elenco viaja nesta quinta-feira pela manhã para a capital alagoana. O meia Carioca e o atacante Celso Luiz, da Portuguesa, foram convocados nesta quarta-feira para a fase de preparação da seleção brasileira Sub-16, que disputará o Sul-Americano da categoria no Paraguai, em setembro. O período de treinos na Granja Comary será entre 31 de maio e 13 de junho.