Portuguesa acerta com atacante Edmílson A Portuguesa começa a definir o elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Hoje, o atacante Edmilson, de 30 anos, ex-Palmeiras e que estava no Santo André, fez exames médicos no Canindé e assinou contrato até o fim do ano. O próximo a acertar será o volante Flávio. Os dirigentes da Lusa mandaram uma carta de interesse na contratação ao Palmeiras, que detém 50% dos direitos federativos do atleta - os outros 50% são do empresário Juan Figer - e agora aguardam pela liberação. "Esta semana acertamos", disse, confiante, José Antonio Bressan, gerente de Futebol. O dirigente revelou que, além de Edmilson, o clube ainda busca atacantes. "Estamos tentando trazer mais dois atletas para esta posição", disse. Mas é a defesa que vem tirando o sono da diretoria. Considerado o setor mais carente do elenco, encontrar um zagueiro que chegue para "por ordem na casa", está difícil. "Nos indicaram muitos zagueiros, mas não aquele que nos interessa, que se encaixa no nosso perfil", enfatizou Bressan. "Tem de ser alguém para resolver nosso problema, um jogador de impacto."