Portuguesa acerta contratação de lateral Paulo Sérgio

Com passagens por Palmeiras e Grêmio, Paulo Sérgio disse estar empolgado com a negociação. "É bom estar de volta ao futebol paulista. A Portuguesa é um clube tradicional e tem o objetivo de fazer uma boa campanha no ano que vem. Estou empolgado com esse acerto", afirmou.

Além de Paulo Sérgio, a Lusa já confirmou as contratações do goleiro Renê, ex-Barueri, e do volante Marcos Paulo, que estava atuando no Shimizu S-Pulse, do Japão. Para 2010, a Portuguesa também já renovou os contratos do técnico Vágner Benazzi e do goleiro Fábio.