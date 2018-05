Portuguesa acerta contratação de volante do Guarani

A Portuguesa acertou nesta quarta-feira a contratação do volante Glauber, que estava no Guarani. O anúncio oficial, porém, só deve acontecer em janeiro, após o encerramento do contrato do jogador com o clube de Campinas.

"Estamos conversando com a Portuguesa e estamos próximos de um acerto", confirmou Glauber, que tem contrato com o Guarani até 31 de dezembro. Aos 27 anos, ele foi seduzido pela oferta financeira da Portuguesa.

Enquanto o volante dá o negócio como certo, a diretoria da Portuguesa prefere a cautela. O vice-presidente de futebol do clube, Luís Iauca, confirmou o interesse, mas disse que ainda não pode se pronunciar oficialmente. "Não posso falar nada, pois ele ainda tem contrato com o Guarani", declarou o dirigente.

Quando confirmado, Glauber será o quarto reforço da Portuguesa para a temporada de 2010. O goleiro Renê (ex-Barueri), o lateral-direito Paulo Sérgio (ex-Vasco) e o volante Marcos Paulo, que estava no futebol japonês, já estão contratados.