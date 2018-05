Portuguesa acerta o retorno do lateral-esquerdo Athirson

"O jogador não será da Portuguesa enquanto não assinar contrato. Por isso, não podemos anunciar", disse o presidente Manuel da Lupa, escaldado pela confusão com Renê. "O caso do Renê é o exemplo. Depois de falar que não tinha assinado conosco, ele veio aqui e se desculpou, mas era tarde", completou. O ex-goleiro do Barueri chegou a assinar com a Lusa, mas depois quase acabou no Atlético Mineiro. Os dois clubes, depois da confusão, desistiram dele, que acabou acertando com o Mirassol.

Quem está à frente da negociação com Athirson é o vice-presidente de futebol da Lusa, Luis Iauca, que também demonstra cautela. "Está tudo acertado, mas o Athirson está esperando o advogado dele para vir assinar contrato", garantiu o dirigente.

Esta será a segunda passagem de Athirson pelo Canindé. Na primeira, entre 2008 e 2009, o lateral foi destaque do time na reta final do Brasileirão e na campanha do Campeonato Paulista. Depois, acertou sua transferência para o Cruzeiro, onde se machucou muito e, sem sequência de jogos, não conseguiu a posição de titular.

Com a contratação de Athirson, a Portuguesa já forma seu time titular para o início da temporada. O lateral junta-se ao goleiro Andrey, ao lateral-direito Paulo Sérgio, ao zagueiro Gladstone e ao volante Marcos Paulo, que haviam sido anunciados anteriormente.