Portuguesa acerta retorno do meia Celso Luis

Celsinho, de 21 anos, foi revelado na própria Lusa em 2005. No mesmo ano, foi negociado com o Lokomotiv Moscou, clube que defendeu por duas temporadas. Em seguida, vestiu a camisa do Sporting Lisboa, antes de se transferir para o Estrela da Amadora.

Ao ser apresentado nesta quinta, Celsinho revelou que decidiu voltar ao Brasil por causa da saudade da família. "Senti muito a falta da minha família, dos amigos. É difícil você mudar de país, de repente. A sua vida começa tudo do zero e a gente estranha mesmo", comentou Celsinho, que tinha 18 anos quando viajou para defender o Lokomotiv de Moscou.

Mesmo assim, Celsinho deixou bem claro em seu contrato que pode deixar a Lusa. Ficou aberta a cláusula de que ele pode ser negociado, caso apareça algo, nas janelas de transferência.

Celsinho está há um mês treinando firme com o preparador Flávio Trevisan. Nos últimos dias ficou concentrado na cidade de Americana treinando em dois períodos. "Fisicamente estou muito bem, mas só vai faltar ritmo de jogo, por causa da falta de contato com a bola", comentou.