Portuguesa acha que fez sua parte Mesmo com a derrota da Portuguesa para o Santa Cruz, por 2 a 1, e o adiamento do sonho de voltar para a elite nacional, o sentimento nos vestiários do Estádio do Arruda, era de que o time fez sua parte de forma honrosa. Para o técnico Giba, a vaga na Série A só não veio nesta temporada "por pequenos detalhes e pela arbitragem que nos prejudicou nesta reta final". O técnico enalteceu o empenho dos jogadores, a disposição da diretoria e o apoio da torcida. "É um pena que não tenhamos atingido nosso objetivo, porque a Portuguesa, como uma entidade séria, merecia muito. Eu, pessoalmente, estou muito chateado", afirmou Giba. Ele lembrou ainda que na primeira fase, o time sempre esteve entre os oito melhores, reuniu méritos na segunda fase e chegou à última rodada em condições de se classificar. "Levamos nosso sonho até o final. Foi mesmo uma pena", concluiu. Com relação ao jogo, para Giba foi o espelho de alguns "descuidos" que o time cometeu durante a competição. "Jogamos bem, dominamos o primeiro tempo, mas sofremos a virada em dois minutos, em falhas individuais". Ele iniciou o jogo reforçando o meio de campo, com dois atacantes e tentou de tudo no segundo tempo, quando teve sempre três atacantes. O presidente Manuel da Luppa, visivelmente, triste voltou a criticar a arbitragem: "Fomos prejudicados pelos juízes, mas nossos jogadores foram homens do primeiro ao último minuto da competição". Com relação ao futuro, a diretoria vai começar a pensar nesta semana. O que está definida é a venda do meia Celsinho, de 17 anos, para o Locomotiv, de Moscou, da Rússia. Não há confirmação oficial sobre o valor da transação, que chegou a ser anunciada de US$ 7 milhões, o que pode dar ao clube um equilíbrio financeiro para a temporada 2006.