Portuguesa adia mudanças na equipe A esperada reformulação do elenco da Portuguesa, prevista para hoje, após reunião entre o técnico Candinho e o presidente em exercício, Ilídio Lico, não aconteceu. Como a Lusa só voltará a jogar no dia 1º de agosto, na estréia no Brasileiro, diante do Goiás, Ilídio preferiu dar folga aos atletas até o dia 21. "Esse negócio de lista de dispensa é falta de respeito com os atletas. Vou conversar com um por um, para depois tomar uma decisão", disse o dirigente, sem esconder que o grupo atual precisa de grandes mudanças.