Portuguesa admite vender zagueiro para outros clubes

"Temos outras propostas, mas prefiro não falar os nomes dos clubes, em respeito ao Santos. Mas outros times já procuraram a Portuguesa e estão, inclusive, mais adiantados do que o próprio Santos", garantiu o dirigente, que comanda as principais negociações do clube.

A Portuguesa não confirma, mas o Flamengo já demonstrou interesse em Bruno Rodrigo durante a temporada de 2009. Outro que já conversou com a Lusa foi o Corinthians, que, no entanto, desistiu da contratação do zagueiro há duas semanas. O Palmeiras também poderia entrar na briga.

Por outro lado, a equipe do Canindé espera oficializar, até a próxima quarta, a contratação do lateral-esquerdo Athirson. Livre de seu contrato com o Cruzeiro, o jogador se reuniria com Iauca nesta segunda, mas preferiu esperar por seu advogado. "O advogado do Athirson está viajando, então deixamos para quarta", disse o dirigente.

A Portuguesa, que apresentou o zagueiro Gladstone (ex-Cruzeiro e Palmeiras), já contratou quatro reforços. Além do zagueiro, foram contratados o goleiro Andrey (ex-Cruzeiro), o lateral-direito Paulo Sérgio (ex-Vasco) e o volante Marcos Paulo (ex-Vissel Kobe, do Japão).