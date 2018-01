Portuguesa ainda acredita no milagre A Portuguesa depende de uma combinação de resultados para se classificar para a segunda fase da Série B como oitava colocada. Além de vencer o Sport sábado, no Recife, tem que torcer para que o Náutico perca para o Botafogo-RJ, em Niterói, e para que o Paulista seja derrotado pelo rebaixado União São João em Araras. Diante de tantas dificuldades, o técnico Heriberto da Cunha recorreu a ditados surrados para manter o elenco motivado. ?No futebol, temos que acreditar em tudo. Já vi times desacreditados reverterem situações. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o Gama, que já estava rebaixado, goleou o Coritiba, que lutava por uma das oito vagas para as finais, e classificou o Santos. Mas primeiro temos que fazer nossa parte e vencer o Sport." O atacante Marcos Denner pode deixar o time para a entrada de Celsinho ou André Luis, que se destacaram na vitória sobre o América-MG semana passada por 2 a 1.