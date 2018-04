Portuguesa ainda sonha com a vaga Dos cinco times na briga direta pelas duas vagas restantes para a próxima fase da Série B, a Portuguesa é o quinto. A única saída para os paulistas, que se reapresentaram nesta segunda-feira após o empate por 2 a 2 com o Ituano, sábado, no Canindé, é vencer os dois últimos jogos. A vantagem da Lusa é jogar com dois times que só cumprirão tabela. O primeiro é o Londrina, já rebaixado, fora de casa, no sábado. O segundo é o já classificado Fortaleza, em São Paulo. Contra o Londrina, a Lusa não terá o zagueiro Alex Oliveira, suspenso. O líder Náutico vai a Belém enfrentar o Remo (21.º), às 20h30. O Marília (10.º), ainda com chances de classificação, enfrenta o Fortaleza (5.º), no Ceará. Outros jogos: América-MG x CRB e Vila Nova x Ceará.