Portuguesa: Altair à espera do dia 17 O zagueiro Altair conta as horas até o dia 17, quando termina seu contrato com a Portuguesa. No dia seguinte, o jogador de 23 anos poderá se apresentar ao Santos. Entre o clube da Baixada e o atleta está tudo certo. Porém, a Portuguesa não libertou o jogador. Altair treina todos os dias no Canindé, mas não tem sido utilizado pelo técnico Giba. Os dirigentes da Portuguesa fazem de conta que está tudo em ordem. "Renovamos o contrato de todos os jogadores que disputam o Brasileiro. O Altair? Também tem contrato vigente. Ele está treinando aí, não tá?", desafiou Fernando Gomes, diretor de futebol da Portuguesa. Realmente, o zagueiro participou do treino recreativo desta quinta-feira à tarde. Mas sua cabeça estava em Santos. "Foi a melhor proposta que tive. É um time que disputa a Série A e a Copa Libertadores. Financeiramente, é melhor também. Não tinha como recusar." O fato de ter trabalhado com o técnico Gallo na Portuguesa ajuda. "Ele me indicou, mas acho que não foi só isso. No final do Paulista, cinco clubes quiseram me contratar. De todos, a melhor proposta era do Santos." Altair já sabe, por exemplo, que será um dos três jogadores inscritos para a próxima fase da Libertadores, caso o Santos se classifique. Outro zagueiro cuja situação depende do clube santista é Pereira. O diretor de futebol Fernando Gomes garantiu que o jogador já aceitou a proposta salarial do clube. "Só falta ele conversar com o Santos e definir a situação dele. Nós contamos com ele", disse Gomes. Pereira deve enfrentar o Santa Cruz, no Recife, domingo, pela Série B. O técnico Giba ainda não definiu o substituto do meia Cléber, com dores no pé direito. O favorito é o meia Renan, de 18 anos. "Ele tem as características mais parecidas", afirmou o treinador. Silas, 19, é outra opção. Cléber não está preocupado com seu substituto: "São dois moleques de futuro. E está fácil jogar nesse time. Quem entrar, vai jogar bem", elogia o meia, que acompanhou o recreativo do lado de fora do campo. O volante Rai, contundido, também está fora do jogo contra o Santa Cruz, quando o time busca sua terceira vitória na Série B.