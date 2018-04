Portuguesa anuncia Ailton Silva como seu novo treinador

A Portuguesa confirmou a contratação de seu novo treinador para a temporada de 2015. Após sonhar com Emerson Leão, Doriva e Pintado, a Lusa acertou a vinda de Ailton Silva para a disputa do Paulistão. O acordo aconteceu na noite desta segunda-feira e o contrato será de um ano.

A princípio, o novo comandante lusitano iniciará os trabalhos de campo apenas no dia 5 de janeiro, quando está agendada a apresentação do elenco. Nesta terça-feira, contudo, ele já iniciará as conversas sobre planejamento e contratações.

Ailton Silva mostrou-se muito consciente com relação ao momento turbulento do clube. Os objetivos são modestos: manter a Lusa no Paulistão e conquistar o acesso à segunda divisão nacional na Série C do Brasileiro. "O clube passa por uma reformulação profunda, inclusive em sua nova diretoria, e precisaremos ter paciência neste início de trabalho", afirmou.

Após trabalhar muito tempo na base do São Caetano, Ailton Silva ganhou a oportunidade de assumir o time profissional interinamente, após a demissão de Emerson Leão no fim de 2012. Após quase levar o time do ABC paulista à Série A naquele ano, foi efetivado para 2013. Em seguida, ele dirigiu Mogi Mirim e Ferroviária, de onde saiu em outubro deste ano.