Portuguesa anuncia contratação do atacante Luiz Carlos

A Portuguesa oficializou, no final da noite desta terça-feira, a contratação do atacante Luiz Carlos. O jogador de 29 anos, que foi emprestado pelo Internacional, assinou contrato de um ano com o clube do Canindé.

"Estou chegando para somar. A Portuguesa é um grande time e vai ser interessante encarar esse novo desafio na minha carreira", declarou o atleta em sua chegada.

Com passagens pelo futebol de Espanha, Paraguai, Emirados Árabes Unidos e Dinamarca, Luiz Carlos chega com fama de artilheiro. No Campeonato Brasileiro da Série B de 2009, ele anotou 14 gols pelo rebaixado Fortaleza.