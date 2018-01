Portuguesa anuncia contratação do meia Moacir, ex-Ituano e Ponte Preta A Portuguesa segue se reforçando para a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista. A diretoria anunciou nesta quinta-feira, a contratação do meia Moacir, que estava no Campinense. O jogador chega ao clube com contrato válido até o fim de 2016.