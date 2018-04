Portuguesa anuncia dupla de atacantes para disputa do Brasileirão

SÃO PAULO - A Portuguesa anunciou mais dois reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time paulistano confirmou as chegadas do atacante Romão, artilheiro da Série A2 do Paulista com 17 gols pelo Capivariano, e Douglas Washington, destaque do São Luiz na disputa do Campeonato Gaúcho.

A dupla assinou contrato de um ano e se apresentou oficialmente nesta quarta-feira. Antes deles, a Portuguesa havia anunciado o goleiro Lauro, ex-Ponte Preta e Inter, como reforço para o Brasileirão. Eles iniciaram a preparação com o técnico Edson Pimenta, confirmado como treinador até a interrupção do campeonato para a disputa da Copa das Confederações.

Enquanto não estreia no Brasileirão, a diretoria segue na busca por reforços. O lateral Thiago Feltri, do Vasco, deve ser o próximo a desembarcar no Canindé. A Portuguesa volta a campo justamente contra o Vasco, no dia 26, fora de casa, na abertura do Brasileirão.