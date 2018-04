Portuguesa anuncia Esquerdinha A Portuguesa deu um drible nas negociações entre o meia Esquerdinha e a diretoria do Santos e anunciou nesta terça-feira o empréstimo do jogador do São Caetano pelo um período de seis meses. Um dos destaques do time do ABC, vice-campeão brasileiro no ano passado, o jogador deve se apresentar ainda hoje ao Canindé.