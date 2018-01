Portuguesa anuncia o 16º reforço Um time mais entrosado, com menos falhas defensivas e a mesma produtividade no ataque. Dessa forma, o técnico Dario Pereyra espera que a Portuguesa atue diante do Atlético Sorocaba, neste domingo, no Canindé. Enquanto isso, a diretoria do clube apresentou o 16º reforço para a temporada: é o lateral-esquerdo Edu Silva, que estava no Internacional de Porto Alegre. O jogador, de 22 anos, será apresentado oficialmente neste sábado pela manhã, no Canindé. Edu Silva também defendeu o União São João, de Araras, o Murcia e o Mallorca, ambos da Espanha, além de Ituano e Náutico. Time - "Estamos subindo de produção, mas ainda temos detalhes para acertar", disse Dario Pereyra, que festeja a possibilidade de contar com todos os jogadores considerados titulares. O meia Luciano Souza, último a ter sua documentação regularizada, ficará no banco de reservas. "Mas ele vai atuar, pelo menos uma parte do jogo", confirmou o treinador. Para o meia Luciano Santos, nesta fase de aperfeiçoamento do conjunto, o meio-campo tem tarefa fundamental. "Estamos conversando muito, pois a hora de nos acertarmos é agora", explicou.