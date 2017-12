Portuguesa anuncia pacotão de reforços para a temporada de 2017

A Portuguesa anunciou nesta segunda-feira uma lista com os primeiros nove jogadores contratados para a próxima temporada, além de outros nove remanescentes do atual elenco. O grupo disputará a Série A2 do Campeonato Paulista em 2017 sob o comando de Tuca Guimarães.

Entre as novidades, se destacam o atacante Adílson, que foi bem no XV de Piracicaba e chegou a ter passagem breve pelo Corinthians. O volante Jadson, das categorias de base do Corinthians, também é um dos confirmados.

No pacotão de reforços contam ainda os nomes de Bruno Santos, lateral-direito do Figueirense, Rômulo, lateral-esquerdo do Criciúma, Everton, zagueiro do Juventus, e Lucas Basualdo, defensor argentino que estava no Aurora, da Bolívia.

Para o meio de campo, além de Jadson, há o volante Diego, que vem da base do Santos, e Matheus, contratado junto ao Monte Azul. No ataque, além de Adílson, a Lusa confirmou Danilo, do Fluminense.