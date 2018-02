Portuguesa apanha do Mogi Mirim na Série A-2: 4 a 1 Ainda não foi desta vez que a Portuguesa garantiu, de forma antecipada, a primeira posição do Campeonato Paulista da série A-2, que pode lhe dar vantagens na segunda fase. Em noite de pouca inspiração, o time rubro-verde perdeu para o bem organizado Mogi Mirim, por 4 a 1, neste sábado, no Estádio João Paulo II, na cidade de Mogi-Mirim. A derrota não tirou o time do Canindé da liderança isolada, com 34 pontos. Este foi o segundo tropeço seguido, porque na quarta-feira caiu diante do Bandeirante por 2 a 1, em Birigui. A vitória, porém, foi importante para o time interiorano, que chegou aos 22 pontos, em 10.º lugar, e ainda sonha com uma das oito vagas na outra fase. Este jogo marcou a volta da auxiliar Ana Paula de Oliveira, que ficou na ?geladeira? depois de errar num impedimento no clássico entre Santos e São Paulo, há duas semanas, na Vila Belmiro, pelo Paulistão. A partida foi decidida nos 20 minutos iniciais. O Mogi Mirim começou arrasador, marcando três gols. A Portuguesa ficou atônita, mas encontrou palavras tranqüilizadoras do técnico Vágner Benazzi. ?O que acontece é que chegamos muito rápido na classificação e houve um relaxamento natural. Em 10 minutos de desatenção, perdemos o jogo. Tudo serve de alerta." Mas o Mogi Mirim teve amplos méritos. Robinho, grande destaque do jogo, participou dos quatro gols. O primeiro foi dele, aos seis minutos, quando apanhou na grande área o rebote na trave. No segundo ele sofreu falta violenta de Bruno. Na cobrança, Ailton tocou bem alto, a bola ganhou efeito e enganou o goleiro Tiago, que falhou no lance: 2 a 0, aos 17 minutos. No minuto seguinte, em rápida troca de passes, Robinho deixou Ailton sozinho na grande área para desviar na saída de Tiago. No segundo tempo, mais organizada, a Portuguesa melhorou e diminuiu o placar com Diogo, de cabeça, aos 20 minutos, após cobrança de escanteio. Mas o Mogi Mirim continuou tocando bem a bola e colocou literalmente a Portuguesa na roda. Aos 28 Minutos, Robinho lançou Marcus Vinícius, que fez o levantamento para o peixinho de Arlon. Mogi, 4 a 1. Os dois times voltam a campo na quarta-feira à noite. O Mogi Mirim vai até Ribeirão Preto enfrentar o Comercial, enquanto a Portuguesa vai pegar o São José, em São José dos Campos. Outros jogos O União São João não desperdiçou a chance de atuar em casa, no Estádio Hermínio Ometto, em Araras, e venceu o duelo direto pela vice-liderança ao superar o Rio Preto, por 3 a 1. Com este resultado, o time da casa chegou aos 31 pontos, em segundo lugar, deixando o adversário, com 28, em terceiro. Em Sorocaba, o Atlético perdeu pontos preciosos ao empatar com o Nacional, por 2 a 2. Mesmo assim, o time sorocabano tem 26 pontos, em quarto lugar. O time da capital, na sua luta contra o rebaixamento, ocupa a 16.ª posição, com 17 pontos.