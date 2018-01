Portuguesa aposta em bola parada A Portuguesa tentará usar jogadas de bola parada para surpreender o Corinthians e conseguir a reabilitação no Campeonato Paulista, amanhã, no Pacaembu. Depois de perder por 3 a 0 para o São Caetano na estréia, o técnico Flávio Lopes intensificou os lances ensaiados em um treino secreto, hoje à tarde, no Centro de Treinamentos do Tietê. "É um recurso importante, pois simula situações de jogo. Temos de tentar tudo para vencer", disse Lopes, que pode ganhar um problema de última hora. O meia-atacante Danilo não treinou hoje, devido a um resfriado e será reavaliado pelo Departamento Médico. Se for vetado, pode ser substituído pelo meia Éder ou pelo atacante Róbson. O zagueiro Marcelo Fernandes, com dores musculares, também será reavaliado, mas deve continuar fora da equipe. Flávio Lopes faz mistério para definir a escalação, mas apesar do treino fechado à imprensa, deve manter a base da estréia no Estadual. "Precisamos, sim, de uma mudança de atitude e mais motivação em todos os setores da equipe", afirmou. Emprestado à Portuguesa pelo Corinthians, o goleiro Gléguer não esconde a expectativa de enfrentar a ex-equipe. "É sempre uma motivação enfrentar o time que é dono do seu passe. Quero provar meu valor e ajudar a Portuguesa", disse. O atacante Édson Araújo, que também passou pelo Corinthians, acredita que o clássico é uma motivação a mais para a equipe. "Nesses momentos difíceis, precisamos nos superar e não repetir os erros que apresentamos contra o São Caetano".