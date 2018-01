Portuguesa aposta nas finalizações Nem o frio e o céu nublado tiraram a disposição do técnico Giba e do elenco da Portuguesa, que treinou até à exaustão, nesta terça-feira, no Canindé. Muitas cobranças de faltas, cobranças de escanteios e finalizações que, segundo ele, podem ser ferramentas para surpreender o Náutico, sexta-feira à noite, no Estádio dos Aflitos, em confronto que abrirá a terceira rodada da fase semifinal do Campeonato Brasileiro da Série B. Não seria preciso explicar, mas o técnico faz questão de ressaltar que os jogos agora são equilibrados e que serão todos decididos em pequenos detalhes. Cita, inclusive, que a história em Marília poderia ter sido diferente se a arbitragem não tivesse anulado um gol legítimo de Leandro Amaral, ainda no início do jogo. O time depois perdeu Almir, expulso, e perdeu por 3 a 1. "Sair na frente é uma baita vantagem nestes jogos importantes", cita Giba. Ele completa com outro exemplo, mas desta vez favorável, quando o time venceu o Guarani, por 1 a 0, com um gol de cabeça do zagueiro Du Lopes, após escanteio, em jogada treinada intensamente. Mais importante do que ficar atento nos detalhes é torcer para que o time se comporte bem em campo. Em relação ao último jogo, quase não há reparos "porque jogamos bem, bem posicionados, com vontade. Faltou um pouco de capricho nas finalizações", diz, o técnico. Ele só não conta quem serão os substitutos de Almir, expulso, e Rodrigo Pontes, que recebeu o terceiro cartão amarelo. Existem três opções como volantes: Raí, Alexandre e Rafael Costa. Não está descartada, porém, a entrada, em uma das vagas, do zagueiro Émerson, com o time trocando o esquema 4-4-2 pelo 3-5-2. A dúvida, com certeza, vai ser levada até Recife, momentos antes do jogo. O clima no Canindé é de confiança, mesmo sabendo que o adversário será o líder do Grupo B, o Náutico, com seis pontos. Portuguesa e Marília têm três pontos cada, enquanto o Guarani é o lanterna, sem nenhum ponto.