Portuguesa aposta no "Rei do Canindé" A Portuguesa aposta em voltar à elite do futebol brasileiro na próxima temporada, animada pela classificação assegurada em grande estilo após a goleada de 4 a 2 sobre o Sport, sexta-feira, em São Paulo. E também confiando no carisma e talento de um de seus maiores artilheiros na história: Leandro Amaral, o "Rei do Canindé", que marcou três gols neste jogo. "Foi um gol para cada filho: Lorenzo, Valentina e Felipo", festejou o pai coruja, sem esquecer de agradecer a esposa Tatiana. O apelido foi conquistado com muitos gols, no total 100 com a camisa da Lusa, que lhe dão o posto de terceiro maior artilheiro da história. Desse total, 63 foram feitos no Canindé, marca inatingível por nenhum jogador em qualquer outro estádio do mundo. Leandro fez questão de explicar que não queria mostrar nada para ninguém, muito menos ao técnico Giba que o substituiu, em Jundiaí, na derrota por 3 a 0, pela 19.ª rodada. "Sai chateado, mas o Giba sabe o que faz", explicou. O técnico também não mostrou ressentimento, pelo contrário, ficou satisfeito: "O Leandro é um goleador e por isso precisa sempre brigar para marcar gols. Ele é importante em nosso time, não só pelos gols mas pelo que representa ao clube". Os jogadores viveram um final de semana aliviados, com o sentimento do dever cumprido, depois de carimbar a vaga na segunda fase da Série B. A classificação aconteceu após duas tentativas frustradas diante de Grêmio e Paulista. Depois de merecida folga no final de semana, todos se apresentam nesta segunda-feira à tarde para trabalhar visando o jogo contra o Vitória, sábado, em Salvador (BA). A diretoria espera resolver a polêmica transferência do goleiro Gléguer para o Juventude, de Caxias do Sul (RS). Mesmo constando em contrato a obrigatoriedade da liberação, o clube exige o pagamento de um débito anterior em torno de R$ 200 mil da empresa Ability, ex-terceirizadora do futebol do clube e que detém 50% do atestado liberatório do goleiro, que é dono da outra metade.