Portuguesa apresenta dois reforços Nesta segunda-feira, às 15h30, a nova diretoria da Portuguesa apresentará os dois primeiros reforços para esta temporada. O goleiro Bosco e o volante Marcus Vinicius, que estavam no Cruzeiro, foram trocados pelo atacante Lúcio, que já foi integrado ao clube mineiro sábado, na cidade de Araxá. O clube do Canindé está recebendo mais R$ 600 mil. O técnico Candinho entregou uma relação de nomes de jogadores que se encaixariam bem no seu esquema. Quer um zagueiro, para ocupar a vaga de Émerson, um meia e um atacante, que entraria na vaga de Lúcio para atuar ao lado da revelação Ricardo Oliveira. Ricardo teve uma ótima participação no Campeonato Brasileiro.