Portuguesa apresenta Jair Pereira A Portuguesa apresentou hoje Jair Pereira como seu novo técnico. Como a presença do veterano treinador não serviu para acalmar os conselheiros - irritados com o rebaixamento do time para a Série B do Brasileiro -, o diretor de futebol Jerônimo Gomes transformou-se na grande atração da entrevista coletiva, ao anunciar o interesse na contratação de reforços. Preocupado em levantar o astral do clube, Gomes não perdeu a chance de falar. Num fôlego só, o dirigente garantiu que tentará trazer de volta para o Canindé os zagueiros César e Émerson, o volante Capitão e o atacante Leandro. "Já conversei com o Émerson e o César. Com o Émerson acho que não vai haver problemas. Ele entrou com uma ação na Justiça Trabalhista por causa de uma dívida que a Portuguesa tem com ele. Mas como o parecer da Justiça ainda não saiu, acho que um acordo não será difícil." Émerson - que atuou pelo São Paulo no primeiro semestre - disputou o Campeonato Brasileiro pelo Vitória. César disputou o Brasileiro pelo Palmeiras e pertence ao Rennes, da França. O interesse por Leandro só será concretizado se o jogador for dispensado pelo São Paulo. "Aí, vamos conversar", avisa Jerônimo. A volta de Capitão - que estava no Sport Recife - parece menos complicada. O discurso de apresentação de Jair Pereira foi bastante previsível. "Sei das dificuldades que a Portuguesa enfrenta, mas vou colocar a minha experiência a serviço do clube", disse ele, sem muita convicção. Pelo acordo feito, a Portuguesa não parece ter muita confiança em seu novo treinador. Jair Pereira não assinou contrato com o clube. Durante um ano será prestador de serviços, sem vínculo empregatício. Junto com o treinador, o clube apresentou José Eduardo Chimello, que será gerente de Futebol.