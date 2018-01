Portuguesa apresenta laterais Os laterais Maurinho, ex-Flamengo, e Tiago Silva, ex-Fluminense, foram apresentados hoje no Canindé como os novos reforços da Portuguesa para o Brasileiro. Já Emerson deve ser emprestado por um ano para o São Paulo, que pagaria R$ 600 mil além de emprestar o zagueiro Wilson. O dinheiro seria utilizado na compra do atacante Enílton, do Coritiba. O presidente da Lusa, Amílcar Casado, garantiu que só falta acertar as bases salariais com os atletas.