Portuguesa apresenta mais 3 reforços Para não fracassar no Campeonato Brasileiro, a Portuguesa continua a contratar reforços. Depois de Falcão, Alex Alves e Ageu, três novos atletas serão apresentados nesta terça-feira no Canindé: o lateral Ivandro, o volante Rocha e o meia Éder. Após dispensar 14 jogadores, a diretoria prometia baixar custos e montar um time só com juniores. Desistiu.