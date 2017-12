Portuguesa apresenta mais três reforços Pensando no futuro no Campeonato Paulista e na Série B do Campeonato Brasileiro pelo segundo ano consecutivo, a Portuguesa continua reforçando o elenco para a temporada 2004. A parceira Ability Sports trouxe mais três atletas para o técnico Dario Pereyra: os atacantes Lucas e Paulo Isidoro e o lateral-esquerdo Marquinhos. É uma prova de que o principal objetivo é mesclar jogadores experientes e os mais jovens - aposta que não deu certo nas duas temporadas anteriores, quando amargou as últimas colocações nos campeonatos de que participou e que culminou no rebaixamento para a Segunda Divisão. Aos 30 anos, Paulo Isidoro - com contrato por um ano - formará a dupla de ataque com Agnaldo. Revelado no Vitória/BA e com uma passagem brilhante no Palmeiras, o atacante baiano estava no Brasiliense. Isidoro também já jogou no Kawasaki Frontale (Japão) e no Malatyaspor (Turquia). "Eu me considero um jovem também. Mas vou tentar passar minha experiência para a garotada", brincou Isidoro. Por outro lado, Marquinhos e Lucas, de 20 e 21 anos respectivamente, que disputaram o Brasileiro pela Ponte Preta, assinaram por dois anos. "Passei por um grande problema de salários na Ponte. Venho tranqüilo porque a Ability tem uma proposta muito boa de administração e fez a promessa de pagar os salários em dia", revelou Marquinhos. As contratações não devem parar. Outros reforços podem ser apresentados até a próxima semana, dentre eles o volante Luciano Santos, do Atlético-PR, que tem vínculo com a União Barbarense, outro clube parceiro da Ability.