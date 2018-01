Portuguesa apresenta sete reforços Adotando a política do ?bom e barato?, a Portuguesa apresentou nesta segunda-feira sete reforços para disputar o Campeonato Brasileiro da Série B. Adequando o orçamento do clube à Segunda Divisão, assinaram contrato de empréstimo até dezembro o goleiro Márcio e o zagueiro Wágner, que estavam no Oeste, de Itápolis, o zagueiro William e o lateral-esquerdo Cláudio, vindos do Joinville, o meia Nem, ex-Botafogo de Ribeirão Preto, e os atacantes Marcos Denner, que ano passado jogou no Anyang, da Coréia do Sul e Celsinho, revelado pelo Nacional, da capital. ?Precisamos de jogadores que tenham objetivos. Atletas de renome já passaram pelo clube e nada fizeram?, afirmou o vice-presidente de futebol, Jerônimo Gomes. As contratações chegam com o aval do técnico Luís Carlos Martins, que trabalhou com alguns deles, como William e Cláudio. ?O jogador não precisa ser famoso, e sim eficiente, porque atualmente poucos clubes no Brasil têm condições pagar altos salários?, disse. Um dos mais confiantes é o zagueiro Wágner, campeão da Série A-2 do Campeonato Paulista pelo Oeste. ?Já estamos acostumados às dificuldades da Segunda Divisão e poderemos transmitir essa experiência aos atletas mais novos?, disse. O meia Nem chamou a atenção do técnico Luís Carlos Martins quando enfrentou a própria Portuguesa na repescagem do Campeonato Paulista, pelo Botafogo de Ribeirão Preto. ?Não há justificativa quando uma equipe é rebaixada. Precisamos trabalhar para levar a Portuguesa de volta à Série A?. Apesar das contratações por atacado, o treinador da Lusa quer mais dois atacantes, principalmente um centroavante goleador. Porém, alguns jogadores podem deixar o clube até o início da Série B, entre eles, o zagueiro Marcelo Fernandes. ?A folha de pagamento do futebol é de R$ 320 mil mensais, mas vamos enxugá-la?, disse Gomes.