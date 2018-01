Portuguesa apresenta seu novo atacante Márcio Francisco da Silva, 23 anos, atacante do Serrano-RJ, é a nova esperança de gols da Portuguesa na Série B do Campeonato Brasileiro. O reforço, que também passou pelo América-RJ, Volta Redonda, Ceará e Cabofriense, foi apresentado oficialmente nesta terça-feira, no Canindé. Assinou contrato até o final do ano e chegou como o substituto de Washington. Jogador de bom porte físico, com 1,93 m e 83 quilos, Márcio será uma boa opção para o jogo aéreo, segundo o técnico Giba. O treinador, no entanto, não conta com o novo reforço para o próximo jogo, sexta-feira, contra o Náutico, na Ilha do Retiro, em Recife, já que o departamento técnico dificilmente conseguirá inscrevê-lo nas próximas 48h na competição.