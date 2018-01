Portuguesa apresentará três reforços Sonhando em retornar à elite do futebol brasileiro na próxima temporada, a Portuguesa continua atrás de reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, onde ocupa a terceira posição, com 17 pontos. A diretoria deve confirmar nesta segunda-feira mais três reforços para o técnico Giba: o meia Xuxa, do Mirassol, o meia-atacante Johnson, do Juventus, e o atacante Mendes, ex-Mogi Mirim e que foi dispensado pelo Guarani. Dos três jogadores, Mendes já participou da Série B, pelo Guarani, que o contratou após fazer bom Campeonato Paulista pelo Mogi Mirim, marcando sete gols. O baiano de 29 anos é filho de um radialista de Salvador, e na temporada passada não foi bem defendendo o Náutico. Mendes já jogou no Viana-MA, Vila Nova-GO, Figueirense, Caxias e outros times menos conhecidos. Xuxa, naturalmente loiro, de 23 anos, não teve uma boa passagem pelo Marília ano passado pela mesma Série B, mas acaba de ser o artilheiro, com nove gols, do Mirassol, no Campeonato Paulista da Série A-2. Da mesma divisão chega Johnson, que marcou um dos gols na vitória do Juventus sobre o Noroeste, por 2 a 1, neste domingo, na Rua Javari, dando o título ao time da capital. No Paulistão, o angolano atuou pelo América, de São José do Rio Preto. Os novos reforços devem se apresentar no Canindé, nesta segunda-feira cedo, quando acontecerá um treino recreativo antes do embarque da delegação para Caxias do Sul (RS), onde enfrentará o lanterna Caxias, nesta terça-feira, na abertura da 11.ª rodada da Série B.