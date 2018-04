Portuguesa aproveita folga para corrigir erros

Após a estreia com derrota para o Vasco, por 1 a 0, no sábado, a Lusa volta a campo somente no próximo domingo, quando enfrentará o Náutico, às 18h30, no Estádio dos Aflitos, em Recife.

O adiamento do duelo com o Fluminense para o dia 12 de junho foi bem recebido pela comissão técnica e pelos jogadores. Afinal, a semana livre possibilitará mais tempo de preparação neste início de Brasileirão. "Treinando cada vez mais, faremos o time ganhar corpo e força", afirmou o zagueiro Lima.

Um dos mais experientes do elenco da Portuguesa, o volante Corrêa já deu dicas do que vem sendo trabalhado neste dias. Para o jogador, a evolução da Portuguesa passa pela melhora da posse de bola. "Dá para dar uma lapidada, e esta será a última semana livre antes da parada (para a Copa das Confederações)", argumentou.

A diretoria continua atrás de reforços. Depois de confirmar o empréstimo do volante Fabrício junto ao São Paulo, espera definir a troca do meia Moisés pelo meia Richely e pelo atacante Felipe Amorim, ambos do Goiás. A diretoria confirmou que ainda pretende contratar um lateral e dois zagueiros.