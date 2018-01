Portuguesa aproveita o bom momento Há muito tempo o Estádio do Canindé não passava por uma segunda-feira tão tranqüila. A última semana foi ótima, com a soma de sete pontos em três jogos que deixaram a Portuguesa quase livre do rebaixamento no Campeonato Paulista. Por isso, a comissão técnica liberou os jogadores que retornam ao trabalho nesta terça-feira, em dois períodos. "Acho que é um prêmio merecido, embora já tenhamos em mãos uma programação para toda esta semana", garantiu o técnico Giba, que na sua estréia empatou com o Paulista por 2 a 2, em Jundiaí, depois venceu o São Paulo por 2 a 1, e o Mogi Mirim por 1 a 0, domingo, no Canindé. A Lusa, agora, tem 20 pontos, ocupa a 13.ª posição e promete lutar pelo máximo de pontos nos jogos contra o Corinthians, no Pacaembu, e depois diante São Caetano, no Canindé. Como os dois jogos serão disputados em São Paulo, a comissão técnica optou por realizar os treinos na capital. Na semana passada o time ficou quatro dias em Itu (SP). Os treinos desta terça-feira devem ser realizados no próprio Canindé. O desfalque para o próximo jogo será o volante Rodrigo Pontes, que cumprirá suspensão por ter sido expulso. Por outro lado, os atacantes Washington e Cléber retornam após cumprirem suspensão por três cartões amarelos.