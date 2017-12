Portuguesa assume torcida pelo Grêmio ?Grêmio desde criancinha?. Essa é a postura que a Portuguesa assumiu desde a derrota para o Náutico (2 a 0), no Canindé, que complicou e muito a realização do sonho de retornar à Primeira Divisão em 2006. Último colocado do quadrangular da Série B, com cinco pontos, a Lusa só retorna à elite se vencer o Santa Cruz e o Grêmio não perder do Náutico. As partidas serão disputadas em Recife, neste sábado, às 16h. ?Logo que acabou o jogo, expliquei nossa situação e disse que o jogo contra o Santa Cruz começava naquele momento?, afirma o técnico Giba, que enxergou vantagens na derrota para o time pernambucano. ?O empate seria ainda pior porque nos afastaríamos da briga e o Grêmio já teria se garantido. Ia entrar na última rodada, contra o Náutico, apenas para cumprir tabela e podendo nos prejudicar?. Giba levou a equipe para se refugiar mais uma vez em Itu. Segundo o treinador, a opção de ficar em São Paulo na semana que antecedeu a preparação do último jogo não foi ideal. ?Aqui não tem assédio de empresário oferecendo patrocínio no boné, na camiseta... Não entra ninguém. Só os passarinhos porque passam voando. E olhe lá?, afirmou. Giba não fala em escalação, mas parece não querer se arriscar muito diante de um adversário que também precisa da vitória. ?Mais ofensivo, só se eu jogar com cinco atacantes! Só se eu colocar o Oliveira e o Mendes no time?, brincou. O técnico Marcelo Veiga, que estava no Bragantino, será apresentado nesta quarta-feira como novo responsável pelas categorias de base do clube até o fim de 2006. O primeiro desafio será a Copa São Paulo de Futebol Júnior, no início do ano.