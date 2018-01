Portuguesa atrás da primeira vitória A Portuguesa busca a sua primeira vitória no Campeonato Paulista, neste domingo, às 17 horas, no estádio do Canindé. Com apenas um ponto em três jogos e na penúltima posição, a Lusa terá o desafio de superar o Rio Branco de Americana, com seis pontos, em sétimo lugar. Depois de ter conquistado o primeiro ponto, quarta-feira, no empate em 2 a 2 contra o Santo André, o clima melhorou no Canindé. Diante disso, os jogadores já acreditam na primeira vitória, o que teria um efeito maior se acontecer diante da sua exigente torcida. Na estréia no Paulistão no Canindé, o time perdeu para o Guarani, por 2 a 1, de virada. "Será uma boa oportunidade para reencontrarmos nossa torcida e apresentar um bom futebol", disse o técnico Zé Teodoro. Satisfeito com a boa apresentação no ABC, o treinador não pretende fazer alterações. A única mudança será forçada no meio-campo. O volante Wilton Goiano levou cartão vermelho e cumpre suspensão automática. Em seu lugar, Rodriguinho será escalado. No coletivo de sexta-feira à tarde, o atacante Wesley sofreu um entorse no tornozelo e pode ser substituído por Denilson. No Rio Branco, o técnico Luís Carlos Cruz finalmente aprovou o desempenho de seus jogadores. Nas duas primeiras rodadas, o treinador criticou a forma de jogar do time. No último jogo, na vitória sobre o União São João, 1 a 0, Cruz enalteceu o espírito guerreiro de seus comandados. "Foi um jogo difícil e os jogadores tiveram que lutar demais para vencer", comentou. Com relação a escalação, ele já adiantou que pretende manter a mesma base. A única dúvida está no ataque. Cristiano e Sérgio Lobo brigam por uma vaga entre os titulares.