Portuguesa atrás de cinco pontos A Portuguesa não precisa nem vencer mais para se classificar para a próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série B. Segundo as contas do técnico Giba, 32 pontos serão suficientes para garantir vaga e depois dos altos e baixos que o time passou nas últimas rodadas, esta marca é o bastante para deixá-lo satisfeito. "Nossa meta é a classificação, não importa em que lugar. Por isso passei aos jogadores que cinco empates me satisfazem. Cinco pontos é a meta", determinou o técnico lembrando que o time somou 27 pontos. No entanto, ele deixou claro para seu elenco que duas vitórias nos jogos que restam em casa são o caminho bem mais fácil para a redenção. Seguindo sua linha de raciocínio, o treinador considerou a partida contra a Anapolina, na próxima sexta-feira, um jogo ideal apenas para conquistar boa colocação, mas a decisão da vaga deverá acontecer contra Sport e Grêmio, os dois jogos que restam no Canindé. O discurso modesto de "satisfeito com a classificação" tomou o lugar do sonho original que era brigar pela liderança após os tropeços, principalmente a derrota em casa para o Vila Nova, pela 14.ª rodada. Foram três rodadas sem vencer, que envolveram também uma derrota para o Marília, por 1 a 0, e um empate com o Avaí, por 1 a 1. Fora de São Paulo, a Lusa ainda enfrenta Paulista e, na última rodada, pega o Vitória, em Salvador. Apesar da partida contra a Anapolina estar marcada apenas para sexta-feira, o técnico Giba manteve a estratégia de não esconder a escalação. Sem poder contar com Leandro Amaral, suspenso, ele já revelou que promoverá a estréia do angolano Johnson, contratado junto ao Juventus, campeão paulista da Série A2. A vaga deixada pelo volante Almir, expulso no empate contra o Ceará, por 1 a 1, será ocupada por Rodrigo Pontes, que retorna de suspensão. O mesmo acontece com o goleiro Gléguer e com o lateral-esquerdo Leonardo que são titulares e deixarão no banco Fava e Deivid, respectivamente.