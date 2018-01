Portuguesa atrás de sorte e superação Superação e muita sorte. Esses são os principais elementos com os quais a Portuguesa terá de contar para tentar se classificar à segunda fase da Série B do Campeonato Brasileiro. O empate por 1 a 1 diante do Santa Cruz, terça-feira, no Canindé, foi um verdadeiro banho de água fria no elenco. Se somasse três pontos, o time melhoraria as possibilidades de ficar com uma das oito vagas. Mas sofreu um gol nos últimos instantes, permanece em 13.º lugar, com 26 pontos, e a menos que mostre muita superação, deve adiar para 2004 o sonho de voltar à Série A. Para chegar à segunda fase, a Portuguesa precisará vencer seus próximos adversários, Joinville, América-MG e Sport - sendo o primeiro e o terceiro fora do Canindé, onde até agora não ganhou - e torcer por uma combinação de resultados de equipes como América-RN, CRB, Náutico, Paulista, Ceará, Santa Cruz e Avaí, que também brigam diretamente pela classificação. Hoje à tarde, na reapresentação dos jogadores, no Canindé, o clima era de tristeza e abatimento. Houve uma reunião entre os jogadores e a comissão técnica para avaliar os erros apresentados diante do Santa Cruz. Com apenas 5% de chances de classificação, nem os mais otimistas se entusiasmam. "O resultado contra o Santa Cruz foi uma pena, pois não soubemos prender a bola e administrar o resultado", disse o atacante Müller, que marcou o primeiro gol com a camisa da Lusa, mas teve pouco o que comemorar. O técnico Heriberto da Cunha não poupou a equipe e reclamou da queda de produção do time após ter aberto o placar. Mas o treinador também apontou a falta de opções no grupo como um dos graves problemas do time. "Não tenho opções para mudar o ritmo da partida. O elenco tem vários atletas com características semelhantes, para as mesmas posições", disse Heriberto, que terá dois dias para tentar motivar os jogadores, pois no sábado a equipe enfrentará o Joinville, no estádio Ernesto Sobrinho, em Joinville. O volante Ricardo Lopes, que foi expulso diante do Santa Cruz, cumprirá suspensão automática. Em compensação, o volante Capitão e o meia Sérgio Manoel, que estavam suspensos, poderão voltar ao time. O elenco treina nesta quinta-feira pela manhã no Canindé e viaja para Santa Catarina no início da tarde.