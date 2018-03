Portuguesa avisa: não vai liberar Christian para o Corinthians

A volta do atacante Christian ao Corinthians subiu no telhado nesta quinta-feira, como se diz na gíria popular. Dada como iminente pela boa oferta salarial (cerca de R$ 100 mil mensais), o presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa, e seus diretores, decidiram que vão exigir do jogador que cumpra seu atual contrato com o clube, que vai até o fim do ano. Veja também: Corinthians: técnico prega respeito e pede calma após goleada Raça retorna e Corinthians se classifica na Copa do Brasil Mano Menezes elogia postura da equipe do Corinthians Com isso, o time alvinegro terá que decidir se vai continuar atrás do atacante ou partirá para outra opção. Em comunicado distribuído pelo time do Canindé, a decisão em não liberar Christian se deve ao "atleta é ídolo da torcida, uma das peças mais importantes do grupo, dedicado e exemplo para os jogadores mais jovens". Ele fez seis gols na temporada e é titular do time para o Campeonato Brasileiro. O atacante, por sinal, está treinando com o grupo de jogadores da Portuguesa normalmente desde a eliminação do time do Paulistão, na preparação para o campeonato nacional, e ao ser procurado pelos jornalistas não quis comentar o assunto. Avisou apenas esperar que as diretorias dos clubes se entendessem e decidissem o melhor para ele. Sem Christian, que defendeu o Corinthians no começo de 2005 por menos de dois meses, o único atacante perto de ser contratado é Gil, que está no Internacional, revelado pelo próprio time do Parque São Jorge. Existe a expectativa do negócio ser fechado ainda nesta semana, já que o próprio jogador é quem estaria interessado no retorno.