Portuguesa bate Bragantino e segue na briga por acesso

A Portuguesa se reabilitou no Campeonato Brasileiro da Série B ao vencer o Bragantino por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio João Paulo II, em Mogi Mirim, pela 27.ª rodada. A vitória apagou as derrotas para Ipatinga e Brasiliense, deixando a Lusa com 41 pontos - seis atrás do G-4. A derrota deixou o time de Bragança Paulista com 36 pontos, em posição intermediária.

O jogo foi realizado em Mogi Mirim porque a Portuguesa passou a cumprir a série de cinco jogos de suspensão por conta de incidentes ocorridos no Canindé nos jogos contra Vasco e Vila Nova. O primeiro tempo foi muito ruim tecnicamente, com leve domínio territorial da Portuguesa. O Bragantino, muito recuado e tímido, não conseguiu criar chance alguma no ataque.

No intervalo, o técnico Vágner Benazzi mudou a Lusa. Tirou o volante Igor, amarelado, para a entrada do meia Henrique. Além disso, adiantou o posicionamento do time para diminuir os espaços do adversário.

A mudança funcionou rapidamente. Aos dois minutos, Henrique desceu até a linha de fundo e cruzou. Na pequena área, Héverton mergulhou e desviou de cabeça: 1 a 0. Este foi seu sétimo gol, confirmando a artilharia da Lusa na Série B. A situação melhorou para a Portuguesa a partir dos 11 minutos, quando Juninho fez falta violenta sobre Acleisson e acabou expulso.

Sem dificuldade, a Portuguesa ampliou aos 23 minutos. Zé Carlos arriscou o chute de longe, sem força, mas o goleiro Sérvulo falhou ao deixar a bola passar debaixo de seus braços. O arqueiro mostrou falta de ritmo, já que substituiu Gilvan, titular por 89 partidas consecutivas (quase dois anos).

Pela 28.ª rodada, a Portuguesa vai enfrentar o Paraná, nesta sexta, às 21 horas, em Curitiba. No sábado, em Bragança Paulista, o Bragantino recebe o líder Vasco.

PORTUGUESA 2 X 0 BRAGANTINO

Portuguesa - Muriel; Bruno Rodrigo, Preto Costa e Domingos; Simão, Acleisson, Igor (Henrique), Preto (Fernandinho) e Marco Aurélio; Héverton (Fabrício) e Zé Carlos. Técnico: Vágner Benazzi

Bragantino - Sérvulo; Kadu, Carlinhos e Robson; Diego Macedo, Juninho, Adãozinho, Beto (Émerson) e Paulinho; Léo Jaime (Danilo Bueno) e Frontini (Pedro Henrique). Técnico: Marcelo Veiga

Gols - Héverton, aos 2, e Zé Carlos, aos 23 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Igor e Acleisson (Portuguesa); Carlinhos, Adãozinho, Léo Jaime e Paulinho (Bragantino)

Cartão vermelho - Juninho (Bragantino)

Árbitro - Rodrigo Martins Cintra (SP)

Renda - Não disponível

Público - 170 pagantes (196 no total)

Local - Estádio Papa João Paulo II, em Mogi Mirim (SP)