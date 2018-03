Portuguesa, Bragantino e América-MG são eliminados da Copa do Brasil

A Copa do Brasil chegou ao fim para Portuguesa, Bragantino e América Mineiro, nesta quarta-feira. Pela segunda fase, as duas equipes paulistas foram derrotadas, enquanto o time mineiro empatou no tempo normal e foi batido pelo Murici-AL nas penalidades. Em São Paulo, a Portuguesa perdeu para o Boavista-RJ por 2 a 0; o Bragantino levou 3 a 2 do Vitória, na Bahia.

O jogo em São Paulo foi equilibrado e truncado, principalmente no primeiro tempo. Na etapa final os dois times passaram a buscar mais o gol. O Boavista se deu melhor num chute da intermediária de Vitor Faísca, que quicou na pequena área e encobriu o goleiro Ricardo Berna. A Lusa tentou reagir, mas não conseguiu nem o empate. E, num contra-ataque, sofreu o segundo gol já aos 47 minutos, marcado por Lucas Rocha.

O time fluminense, comandado pelo técnico Joel Santana, agora vai enfrentar o vencedor de Sport e Sete de Dourados-MS, que jogam ainda nesta noite, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). A Portuguesa volta suas atenções para a Série A2 do Campeonato Paulista, no qual aparece em sexto lugar, com dez pontos. No sábado enfrentará o Taubaté, às 19 horas, no estádio Joaquinzão, pela sétima rodada.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Barradão, em Salvador (BA), o Bragantino não suportou o ritmo forte do Vitória, que venceu por 3 a 1. Agora o time baiano espera pelo vencedor de Vila Nova-GO ou Vasco, que se enfrentam na próxima quarta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

André Lima e Cleiton Xavier, usando a cabeça, abriram 2 a 0, mas o time paulista diminuiu com Vitor de pênalti. No segundo tempo, Fred ampliou para os baianos e deu tempo de Daniel Paulista diminuir de novo para os paulistas, fechando o placar em 3 a 2.

O Bragantino, agora, volta a se concentrar na Série A2 do Paulista. No sábado, pela sétima rodada, vai enfrentar o Mogi Mirim, em jogo marcado para a Arena Barueri, a partir das 16 horas.

No interior de Alagoas, à tarde, Murici e América Mineiro ficaram no empate sem gols. Mas o time da casa ficou com a vaga nos pênaltis: 5 a 4. O seu adversário pode ser o Cruzeiro, que vai encarar o São Francisco-PA no Mineirão.

Diferente da fase anterior, onde o mandante precisava da vitória e o visitante jogava pelo empate, na segunda fase ninguém tem vantagem. Quem vencer, se classifica, e se a partida terminar empatada, a decisão da vaga acontece nos pênaltis. Outra novidade nesta fase é a divisão de renda, já que o time classificado fica com 60% do valor arrecadado no jogo, enquanto o eliminado leva menos: 40%.