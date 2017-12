Portuguesa busca a liderança no Sul A Portuguesa tem a possibilidade de assumir a liderança do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Para isso, precisa vencer o Grêmio neste sábado, às 18 horas, no estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela quarta rodada. A equipe paulista está na segunda colocação, com 4 pontos, um a menos que o time gaúcho, líder com 5 pontos. Até a tarde desta sexta, cerca de 30 mil ingressos haviam sido vendidos. Mesmo jogando no campo adversário lotado, o técnico Giba deixou bem claro o objetivo da Lusa na competição. ?Vencer o jogo e buscar o título?. Nas últimas duas rodadas, a Portuguesa vai receber o Náutico, no Canindé, e sairá diante do Santa Cruz, no Recife. Durante a semana, o refúgio da Portuguesa foi novamente a cidade de Itu, no interior paulista. Além de aprimorar a parte técnica e pensar na formação do time, a saída da capital tinha outro objetivo bem claro: esquecer as cinco expulsões nos últimos dois jogos e focar-se para dentro do campo. Por receberem o cartão vermelho contra o próprio Grêmio, no empate por 1 a 1, na rodada passada, dois de seus mais importantes jogadores serão desfalques. O meia Cléber, artilheiro do time com 13 gols, e o jovem atacante Celsinho. Em contrapartida, o lateral-esquerdo Leonardo volta de suspensão e ocupa o lugar de David. Entre as opções para resolver o problema, Giba variou entre o esquema com dois ou três atacantes e garantiu que definição acontecerá somente no vestiário, antes da partida. Apesar de esconder, a opção com quatro jogadores no meio-de-campo deve ser a preferida do treinador, por jogar fora de casa. ?Vamos ter força na marcação e velocidade no ataque?. Neste caso, o lateral Wilton Goiano entraria como armador e o setor seria completado com três volantes - Almir, Alexandre e Rafael Toledo, com Leandro Amaral e Johnson no ataque. A formação mais ousada daria uma chance ao atacante Mendes, formando dupla com Johnson. Leandro Amaral, neste caso, faria a função de Cléber no meio, algo para o qual tem sido adaptado em outros jogos.